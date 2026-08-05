Karaman Valisi Köy Ziyaretlerinde İhtiyaçları Yerinde Tespit Etti
Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, merkeze bağlı 5 köyü ziyaret ederek muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Yatırımlar ve ihtiyaçlar hakkında bilgi alan Vali, köylerin sorunlarının yerinde tespit edilmesinin önemini vurguladı.
Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, köy ziyaretlerinde vatandaşlarla buluştu.
Merkeze bağlı Bayır, İhsaniye, Yukarıakın, Aşağıakın ve Kurucabel köylerini ziyaret eden Çiçek, köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Devam eden yatırımlar, yürütülen çalışmalar, köylerin ihtiyaç ve talepleri hakkında bilgi alan Çiçek, köylerin ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesinin önemine dikkati çekti.
Ziyarete, İl Genel Meclisi Başkanı Ali İhsan Alanlı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez katıldı.