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Karaman İl Jandarma ekipleri köy okulunda öğrencilere kışlık kıyafet dağıttı

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Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı İhsaniye köyündeki ilkokulu ziyaret ederek öğrencilere kışlık kıyafet hediye etti. Ekipler öğrencilerle sohbet edip çalışmalarını anlattı; sosyal sorumluluk faaliyetlerinin süreceği bildirildi.

Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köy okulundaki öğrencilere kışlık kıyafet desteğinde bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı İhsaniye köyündeki ilkokulu ziyaret eden jandarma ekipleri, öğrencilere kışlık kıyafet hediye etti.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden jandarma personeli, yaptıkları çalışmaları hakkında da bilgilendirme yaptı.

Açıklamada, sosyal sorumluluk faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi.

Ziyaret, toplu fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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