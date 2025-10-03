Karaman'da Yaralı 3 Pelikan ve 1 Kızıl Şahin Tedavi Altına Alındı

Karaman'da yaralı halde bulunan 3 pelikan ve 1 kızıl şahin tedavi altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), merkeze bağlı Sudurağı ve Çiğdemli köyü yakınlarında, yaralı ve bitkin halde 3 pelikan ve 1 kızıl şahin buldu.

Ekipler, kuşları Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.

Kuşlar, tedavilerinin ardından doğaya salınacak.