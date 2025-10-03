Karaman'da Yaralı 3 Pelikan ve 1 Kızıl Şahin Tedavi Altına Alındı
Karaman'da yaralı halde bulunan 3 pelikan ve 1 kızıl şahin, jandarma ekipleri tarafından tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), merkeze bağlı Sudurağı ve Çiğdemli köyü yakınlarında, yaralı ve bitkin halde 3 pelikan ve 1 kızıl şahin buldu.
Ekipler, kuşları Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.
Kuşlar, tedavilerinin ardından doğaya salınacak.
