Karaman'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Karaman'da 31 yaşındaki Adem Sinan, yakınlarının haber alamaması üzerine evinde ölü bulundu. Olay yerine sevk edilen ekipler, Sinan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.
Mümine Hatun Mahallesi 1487. Sokak'taki evinde yalnız yaşayan 31 yaşındaki Adem Sinan'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler, hareketsiz haldeki Sinan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Sinan'ın cenazesi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Melek Sıncar