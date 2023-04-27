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Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli, tutuklandı.

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan, kullanan ve bulunduranlara yönelik çalışma başlattı.

H.D'nin Antalya'dan, Karaman'a uyuşturucu getirip satacağı bilgisini alan ekipler, şüpheliyi gözaltına alındı. Şüphelinin otomobilinde yapılan aramada 15.5 gram metamfetamin, 26 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Polisteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Mehmet Çetin - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Karaman Güncel Haberler

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