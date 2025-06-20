Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Karaman'ın Ayrancı ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, bir otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde ve para ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayrancı ilçesinde bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ve para ele geçirildi.
Araçtaki H.A. ve R.B, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel