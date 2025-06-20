Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayrancı ilçesinde bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ve para ele geçirildi.

Araçtaki H.A. ve R.B, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.