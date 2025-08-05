Karaman'da Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Karaman'da Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Karaman'da, 68 yaşındaki Abdullah Karabacak yönetimindeki traktör devrildi. Olay sonrası sağlık ve güvenlik ekipleri olay yerine sevk edildi, ancak sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Karaman'da traktörün devrildiği kazada sürücü yaşamını yitirdi.

Abdullah Karabacak (68) yönetimindeki 70 DS 991 plakalı traktör, merkeze bağlı Başkışla köyü yakınlarında devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde öldüğü belirlenen Karabacak'ın cenazesi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel
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