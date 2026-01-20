Haberler

Eşiyle birlikte kazada yaralanan Fatma kurtarılamadı

Eşiyle birlikte kazada yaralanan Fatma kurtarılamadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da meydana gelen trafik kazasında, eşiyle birlikte yaralanan 32 yaşındaki Fatma Yılmaz hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KARAMAN'da iki otomobilin çarpıştığı kazada eşi İbrahim Yılmaz ile birlikte yaralanan Fatma Yılmaz (32), tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti. Bu arada kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi'nde meydana geldi. Şükrü Özçelik (18) yönetimindeki 70 E 1770 plakalı otomobil, kavşakta İbrahim Yılmaz'ın kullandığı 57 DR 372 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerden Yılmaz ve eşi Fatma Yılmaz yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan çift, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı çift ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Fatma Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine karşın bu sabah hayatını kaybetti. İbrahim Yılmaz'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, kazanın bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz

Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız ama...
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız

Yeni dönem başladı, Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Torreira'dan ayrılık iddialarına yanıt

Torreira'dan ayrılık iddialarına yanıt
Demet Akalın'dan dikkat çeken yeşil pasaport sitemi: 30. yılımız, biz neden alamıyoruz?

Meclis'e gelecek düzenlemeyi duyunca sitem etti: Biz neden alamıyoruz?
Ayça Ekin Beğen'in son halini görenler gözlerine inanamadı

Hayranları şokta! Kim olduğunu tahmin bile edemezsiniz
İmam, her şeyi kaydetti! Gece yarısı köye inip katliam yaptılar

İmam, her şeyi kaydetti! Gece yarısı köye inip katliam yaptılar
Torreira'dan ayrılık iddialarına yanıt

Torreira'dan ayrılık iddialarına yanıt
Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı

Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı
Türkiye'nin dev ilaç şirketinin varisi gözaltında

Türkiye'nin dev ilaç şirketinin varisi gözaltında