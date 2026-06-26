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Karaman'da hafif ticari aracın çarptığı temizlik işçisi öldü

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Karaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki belediye temizlik işçisi Fayık Yigen, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Karaman'da hafif ticari aracın çarptığı temizlik işçisi hayatını kaybetti.

S.S.E. (20) idaresindeki 70 BC 005 plaka hafif ticari araç, Yeşilada Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan belediye temizlik işçisi Fayık Yigen'e (68) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yigen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Melek Sıncar
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