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Karaman'da tefecilik operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

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Karaman'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı, 2 kişi ise aranıyor.

Karaman'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından tefecilik yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 12 zanlı yakalandı.

Adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO
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