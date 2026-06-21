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Karaman'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü

Karaman'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü
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Karaman'da 55 yaşındaki yakıt tankeri sürücüsü Nazım Akkaya, seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Araç park halinde bulundu, sağlık ekipleri müdahale edemedi.

Karaman'da direksiyon başında kalp krizi geçiren yakıt tankeri sürücüsü hayatını kaybetti.

Nazım Akkaya (55) idaresindeki 70 FA 065 plakalı yakıt tankerini Ağılönü köyü yolu üzerinde park halinde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Akkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Akkaya'nın seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO
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