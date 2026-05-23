Karaman'daki silahlı kavgada 1 kişiyi öldüren şüpheli yakalandı
Karaman'da sulama meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldüren şüpheli, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, dün Seyithasan köyü Deliçay mevkisindeki tarlada sulama meselesi nedeniyle tartıştığı Ramazan Dinçer'i (48) tüfekle öldüren Cemal D'yi (52) bulmak için çalışma başlattı.
Merkeze bağlı Cerit köyünde saklandığını belirlenen Cemal D, adrese düzenlenen operasyonda suç aletiyle yakalandı.
Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO