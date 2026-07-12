Karaman'da sulama kanalından çıkamayan 2 çocuk kurtarıldı
Karaman'da sulama kanalına giren 3 çocuktan 2'si akıntıya kapıldı. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle can simidi atılarak kurtarılan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Karaman'da sulama kanalından çıkamayan 2 çocuk, itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Çeltek Mahallesi'ndeki Türk Dünyası Kültür Parkı yanından geçen sulama kanalına giren 3 çocuktan 2'si akıntıya kapıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Boğulma tehlikesi geçiren çocuklar, ekiplerin kanala attığı can simitleriyle sudan çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde çocukların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Melek Sıncar