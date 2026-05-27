Karaman'da su içen sansarlar fotokapanla görüntülendi
Karaman'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından kurulan su pınarlarını kullanan sansarlar, fotokapanla görüntülendi. Görüntülerde sansarların su içtiği ve kavga ettiği anlar yer aldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 8. Bölge Müdürlüğünce yaban hayvanlarının su ihtiyacının giderilmesi için çeşitli bölgelere su pınarları kuruldu.
Buraları kullanan yaban hayvanları, çevreye kurulan fotokapanlarla kaydedildi.
Fotokapan görüntülerinde, bölgeye gelen sansarların su içmesi ve kavga etmesi yer alıyor.
Kaynak: AA / Murat Özünal