Karaman'da polisten kaçan şüphelilerin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
R.K, kullandığı 70 ADA 319 plakalı otomobille, Karaman-Mersin kara yolunda polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Kovalamaca sırasında araç, Yunuskent Mahallesi Valilik Kavşağı'nda, H.U. yönetimindeki 70 ACL 174 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü H.U. ile otomobildeki 2 kişi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheliler R.K. ve E.K. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO