Haberler

Karaman'da polisten kaçan şüphelilerin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Karaman'da polisten kaçan şüphelilerin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da, polisten kaçan şüphelilerin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Söz konusu araçların çarpışması sonucu yaralılar hastaneye kaldırıldı, şüpheliler gözaltına alındı.

Karaman'da araçlarıyla polisten kaçan şüphelilerin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

R.K, kullandığı 70 ADA 319 plakalı otomobille, Karaman-Mersin kara yolunda polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Kovalamaca sırasında araç, Yunuskent Mahallesi Valilik Kavşağı'nda, H.U. yönetimindeki 70 ACL 174 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü H.U. ile otomobildeki 2 kişi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheliler R.K. ve E.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO
Hakan Çalhanoğlu, Inter ile ipleri tamamen kopardı

İpleri tamamen kopardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Zerdari: Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılıkla karşılaşacak

Ortalık kan gölüne dönmüşken Cumhurbaşkanı'ndan tarihi rest geldi
Kıyamet alameti gibi! Dev çekirge sürüsü otoyolu istila etti

Kıyamet alameti gibi!
Cenevre falan hikaye! Skandal adımlar uydudan bir bir ifşa oldu

Cenevre falan hikaye! Skandal adımlar uydudan bir bir ifşa oldu
Ne olacağı büyük merak konusu! Fener taraftarını kahreden olay

Ne olacağı büyük merak konusu! Fener taraftarını kahreden olay
Cumhurbaşkanı Zerdari: Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılıkla karşılaşacak

Ortalık kan gölüne dönmüşken Cumhurbaşkanı'ndan tarihi rest geldi
Domenico Tedesco'dan maç sonu bomba itiraf: Turu bu yüzden kaybettik

Tedesco'dan maç sonu bomba itiraf: Turu bu yüzden kaybettik
26 milyon doları masaya serdi, işçilerine 'Taşıyabildiğiniz kadar alın' dedi

Milyonları masaya serdi, işçilerine "Taşıyabildiğiniz kadar alın" dedi