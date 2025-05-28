Karaman'da Özel Eğitim Öğrencilerine Bahar Şenliği Düzenlendi

Karaman'da Özel Eğitim Öğrencilerine Bahar Şenliği Düzenlendi
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Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, özel eğitim öğrencileri için Türk Dünyası Kültür Parkı'nda bahar şenliği düzenledi. Etkinlikte mehter takımı, illüzyon ve palyaço gösterileri ile çeşitli oyunlar gerçekleştirildi. Vali Mehmet Fatih Çiçekli ve il protokolü etkinliğe katıldı.

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünce özel eğitim öğrencilerine yönelik bahar şenliği düzenlendi.

Türk Dünyası Kültür Parkı'nda gerçekleştirilen program, günün anlam ve önemini belirten konuşmalarla başladı.

Etkinlikte, mehter takımı, illüzyon ve palyaço gösterisi sunuldu, özel öğrenciler için çeşitli oyunlar düzenlendi.

Etkinliğe, Vali Mehmet Fatih Çiçekli ve il protokolü katıldı.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
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