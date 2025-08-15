Karaman'da Orman Yangını Çıktı

Karaman'da Orman Yangını Çıktı
Ardıçkaya köyü Yaylacık mevkisinde, saat 13.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Dumanları fark eden köylülerin ihbarıyla, Karaman ve Ermenek'ten Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ile AFAD'a bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlerin yayılması ile Orman Genel Müdürlüğü'nden 4 helikopter desteği istendi. Arazi şartları nedeniyle bölgeye ilk ulaşan ekipler, köylülerle birlikte müdahale etmeye başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
