Karaman'da okul güvenliği toplantısı Vali Çiçek başkanlığında gerçekleştirildi

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Karaman'da Vali Hayrettin Çiçek'in başkanlığında Okul Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Karamanoğlu Mehmet Bey Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, öğrencilerin, öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar görüşüldü.

Toplantıda, okul çevrelerinde alınan güvenlik önlemleri, risk değerlendirmeleri, okul giriş ve çıkışlarının kontrolü, güvenlik kameralarının etkin kullanımı ve trafik düzenlemeleri değerlendirildi.

Açıklamada, eğitim kurumlarında huzur ve güven ortamının korunmasının ilgili kurumların iş birliğiyle sürdürüleceği bildirildi.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, İl Milli Eğitim Müdürü Sadun Kılınç ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA