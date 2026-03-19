Karaman'da motosikletin yayaya çarptığı anlar kamerada
Karaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya motosikletin çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Karaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosikletin çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Z.M. idaresindeki 70 ADA 277 plakalı motosiklet, Tabduk Emre Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan H.C.E'ye (23) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 2 yaralı tedavi altına alındı.
Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO