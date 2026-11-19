Karaman'da kendisinden haber alınamayan kişi, yakınlarının girdiği evde ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaman'da yalnız yaşayan kişi, yakınlarının adrese giderek eve girmesiyle ölü bulundu. Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği kişinin cenazesi otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Karaman'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.
Topucak Mahallesi Kenzi Caddesi'nde bulunan tek katlı müstakil evde yalnız yaşayan İmdat Yılmaz'dan (60) haber alamayan yakınları adrese gitti.
Eve girdiklerinde Yılmaz'ı yerde hareketsiz bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.