Karaman'da Kamyonet Uçuruma Düştü: Bir Kişi Boğularak Hayatını Kaybetti
Güncel Haberler
Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonet uçuruma düştü. Kazada kamyonet sürücüsü yaralı olarak kurtulurken, araçta bulunan bir kişi akarsuda boğularak hayatını kaybetti. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve boğulan kişinin cenazesi morga götürüldü.
Karaman'da uçuruma düşen kamyonetteki kişi akarsuda boğuldu, sürücü yaralı kurtuldu.
C.A. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, Sarıveliler ilçesi Dumlugöze köyünde virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı.
Araçtaki M.D, düştüğü akarsuda boğuldu. Araçtan kendi çabasıyla çıkan sürücü C.A. ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
M.D'nin cenazesi Sarıveliler Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Kemal Önder Demirkollu - Güncel