Karaman'da Kamyonet Uçuruma Düştü: Bir Kişi Boğularak Hayatını Kaybetti

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonet uçuruma düştü. Kazada kamyonet sürücüsü yaralı olarak kurtulurken, araçta bulunan bir kişi akarsuda boğularak hayatını kaybetti. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve boğulan kişinin cenazesi morga götürüldü.