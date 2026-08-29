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Karaman'da Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mustafa Altay (32) idaresindeki 70 DC 903 plakalı otomobil, Kılbasan yolunda M.Ş. (20) yönetimindeki 70 ACU 649 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Altay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan diğer aracın sürücüsü M.Ş, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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