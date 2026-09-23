Karaman'da evlerinde ölü bulunan karı kocanın apartmanı tedbir amaçlı boşaltıldı

Karaman'da evlerinde ölü bulunan karı kocanın apartmanı tedbir amaçlı boşaltıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaman Zembilli Ali Efendi Mahallesi'ndeki 11 katlı apartmanın 3. katında oturan karı koca, yakınlarının ihbarıyla evde ölü bulundu. Evde kimyasal olma ihtimali bulunan madde nedeniyle AFAD inceleme yaptı, bina tedbir amaçlı boşaltıldı.
Karaman'da karı koca evlerinde ölü bulundu.
Zembilli Ali Efendi Mahallesi 762. Sokak'taki 11 katlı apartmanın 3. katında oturan Namık Özcan (53) ve Fatma Özcan'dan (45) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Evde bulunan bir maddenin kimyasal olma ihtimali üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, dairede incelemede bulundu.
Karı kocanın ölüm nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürerken, bina tedbir amaçlı boşaltıldı.
Öte yandan, eve giren sağlık, itfaiye ve polis ekiplerindeki görevliler kontrol amaçlı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Dairede kimyasal madde tespiti için yarın yeniden ölçüm yapılacağı öğrenildi.