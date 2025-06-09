Karaman'da Elektrik Akımına Kapılan Kadın Hayatını Kaybetti

Karaman'da Elektrik Akımına Kapılan Kadın Hayatını Kaybetti
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Karaman'ın Ekinözü köyünde evinde temizlik yapan 47 yaşındaki Nagihan Konuş, buzdolabını temizlerken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Karaman'da evinde temizlik yaptığı sırada elektrik akımına kapılan kadın yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Ekinözü köyünde yaşayan Nagihan Konuş (47), buzdolabını temizlediği sırada elektrik akımına kapıldı.

Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Konuş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otopsi işlemleri tamamlanan Konuş'un cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ekinözü köy mezarlığına defnedildi.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
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