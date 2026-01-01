Haberler

Karaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da beklenen buzlanma ve don olayı nedeniyle 2 Ocak'ta eğitime bir gün ara verildi. Valilik, tüm resmi ve özel eğitim kurumlarının kapalı olacağını duyurdu.

Karaman'da beklenen buzlanma ve don olayı sebebiyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde hava sıcaklıklarında düşüşle birlikte buzlanma ve don beklendiği belirtildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Ocakta il genelindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanların da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
Artvin'de çığ altında kalan çobanı arama çalışmalarına ara verildi

Çığ felaketinde umutlar tükendi, 2. günde yeni karar alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da aç bırakılan 2 aylık bebek öldü! Anne, baba, anneanne ve dede gözaltında

Aç bırakılan 2 aylık bebek öldü
Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
Diyarbakır'daki Öcalan mitingi ertelendi

DEM Parti'den dikkat çeken karar! Öcalan mitingini ertelediler
Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır
İstanbul'da aç bırakılan 2 aylık bebek öldü! Anne, baba, anneanne ve dede gözaltında

Aç bırakılan 2 aylık bebek öldü
Karlı yolda kontrolden çıkan kamyonet 2 çocuğa çarptı

Kartopu oynayan çocukların ölümden döndüğü anlar
Amsterdam'daki 150 yıllık kilise alevlere teslim oldu

150 yıllık kilise havai fişek kurbanı, yeni yıl gecesi kül oldu