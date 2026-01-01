Karaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Karaman'da beklenen buzlanma ve don olayı sebebiyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde hava sıcaklıklarında düşüşle birlikte buzlanma ve don beklendiği belirtildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Ocakta il genelindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanların da idari izinli sayılacağı kaydedildi.