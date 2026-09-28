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Karaman'da düğün konvoyu kazasında sürücünün eşi de ölünce can kaybı 3'e çıktı

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Karaman'da düğün konvoyu kazasında sürücünün eşi de ölünce can kaybı 3'e çıktı
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Karaman'da dün düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi. Kazada sürücü ile diğer araçtaki kişi hayatını kaybetmişti; yoğun bakımda tedavi gören sürücünün eşi de bugün öldü, yaralıların tedavisi sürüyor.

KARAMAN'da, dün düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında merkeze bağlı Zengen köyü yakınlarında meydana geldi. Akrabalarının düğün konvoyuna katılan Ali Koraşoğlu (63) idaresindeki 42 BET 520 plakalı otomobil ile Hasan Ali Tunç (25) yönetimindeki 70 ADE 110 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları kontrolde sürücü Ali Koraşoğlu ile diğer araçtaki Abdullah Bilgin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Hasan Ali Tunç, Ahmet Sarıkaya (28) Serkan Öztürk (23) Dudu Koraşoğlu (61) ve Gamze Koraşoğlu (31), yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ali Koraşoğlu ile Abdullah Bilgin'in cesetleri otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

EŞİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakımda tedavi gören Dudu Koraşoğlu, bugün doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Dudu Koraşoğlu'nun dün kaza yerinde hayatını kaybeden Ali Koraşoğlu'nun eşi olduğu belirtildi.

Yaralıların tedavileri devam ederken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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