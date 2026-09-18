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Karaman'da çalıştığı inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

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Karaman'da inşaatta çalıştığı sırada 4. kattan düşen işçi ağır yaralandı.

Karaman'da inşaatta çalıştığı sırada 4. kattan düşen işçi ağır yaralandı.

Çeltek Mahallesi 519. Sokak'ta yapımı süren inşaatın 4. katında çalışan C.İ. (41), henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan C.İ'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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