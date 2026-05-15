Karaman'da bıçaklı kavga: Bir kişi ağır yaralandı
Karaman'da iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. S.S., bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı ve durumunun ağır olduğu bildirildi. Şüpheli M.Ö. gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda M.Ö. (30) ile S.S. (30) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda S.S. bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Şüpheli M.Ö, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Melek Sıncar