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Karaman'da aşırı yağış nedeniyle çatısı çöken ahırdaki 20 koyun telef oldu

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Karaman'ın Taşkale köyünde aşırı yağışlar sonucu çatısı çöken ahırda bulunan 20 koyun telef oldu. Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Karaman'da aşırı yağış nedeniyle çatısı çöken ahırdaki 20 koyun telef oldu.

Merkeze bağlı Taşkale köyünde Soner Kaynakçıoğlu'na ait ahırın çatısı, aşırı yağış nedeniyle çöktü.

Göçüğün altında kalan 20 koyun telef oldu.

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Güncel

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