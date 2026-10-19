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Karaman'da aranan 18 şüpheli gözaltına alındı, 14'ü tutuklandı

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Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 12-18 Ekim'de 2 bin 246 kişiyi sorgulayarak çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan 14'ü hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 18 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12-18 Ekim'de asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 2 bin 246 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheliyi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 14'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 5 kesici-delici alet, 30 elektronik sigara ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

Kaynak: AA
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