Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 74 şüpheli yakalandı
Karaman'da 26 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 74 kişi gözaltına alındı, 16'sı tutuklandı. Operasyonlarda silah, uyuşturucu ve tarihi eser ele geçirildi.
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 74 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 26 Haziran-5 Temmuz'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 33 bin 834 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 74 şüpheliyi yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 16'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Ekipler, 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 10 kesici-delici alet, 33 fişek, kenevir bitkisi, 27 sikke, 26 obje, dedektör ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.