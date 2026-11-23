Karaman'da 16-22 Kasım'da gözaltına alınan 22 kişiden 11'i tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Karaman'da 16-22 Kasım'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden 11'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Emniyet ekipleri 3 bin 415 kişiyi sorgularken 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu ele geçirdi.
Karaman'da çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 22 kişiden 11'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16-22 Kasım'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 3 bin 415 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheliyi yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Ekipler, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 8 fişek, 2 kesici-delici alet ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.
Kaynak: AA