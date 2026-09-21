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Karaman'da 14-20 Eylül uygulamasında 12 şüpheli yakalandı, 11'i tutuklandı

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Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14-20 Eylül'de asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 3 bin 33 kişiyi sorgulayıp aranan 12 şüpheliyi yakaladı. Adliyeye sevk edilenlerden 11'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 12 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14-20 Eylül'de asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 3 bin 33 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheliyi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 11'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, 4 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca, 14 fişek, 3 kesici-delici alet, kenevir bitkisi, 6 litre el yapımı alkol, 47 litre etil alkol, hassas terazi ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

Kaynak: AA
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