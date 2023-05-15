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Karaman'da 13 gün önce kaybolan kadın bulundu

Karaman'da 13 gün önce kaybolan kadın bulundu

Güncel Haberler

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 13 gündür haber alınamayan kadın bulundu.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 13 gündür haber alınamayan kadın bulundu.

Güneyyurt beldesinde annesiyle yaşayan 52 yaşındaki Eşmi A, 3 Mayıs gecesi evden yalnız ayrıldı. Sabah kızının evde olmadığını fark eden anne Dursun A, akrabalarını ve komşularını aradı.

Eşmi A'dan haber alamayan ailesi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu, televizyon programına katılarak kızlarının bulunmasını istedi.

Kayıp kadın, akşam saatlerinde çevredekiler tarafından beldede kullanılmayan ahırda bulundu.

Ermenek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, beldedeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

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Kaynak: AA / Mehmet Çetin - Güncel

Güneyyurt Karaman Güncel Haberler

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