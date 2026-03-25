Haberler

Ekber Sürsal'ın eserlerinden oluşan özel seçki, nisanda Karaköy'de sergilenecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Karaköy bölgesinde, JW Marriott Istanbul Bosphorus'ta açılan sergi, sanatçı Ekber Sürsal'ın eserleriyle kentin kültürel hafızasını modern dille yeniden yorumluyor. Sergi, çeşitli malzemelerle oluşturulmuş heykel ve rölyef çalışmaları içeriyor.

İstanbul'un tarihi ve kültürel merkezlerinden Karaköy, nisanda çağdaş sanatın önemli isimlerinden Ekber Sürsal'ın seçkisine ev sahipliği yapacak.

JW Marriott Istanbul Bosphorus'ta açılan sergide, heykel, rölyef ve ikonik aydınlatma tasarımları ile kentin hafızası ve mitolojik figürler, modern dille yeniden yorumlanıyor.

Tarihi Veli Alemdar Han'ın restorasyonuyla hayata geçen otelin farklı alanlarına yayılan sergi, "Zamansız ve Kent Katmanları" teması altında toplanan eserlerden oluşuyor. Sanatçı, taş, metal, kağıt, reçine ve bakır gibi farklı malzemeleri bir araya getirerek geçmişle gelecek, doğal ile yapay arasında bağ kuruyor.

"Distraction" eseri, hafıza ve zaman arasındaki iki karşıt figürü ele alırken, "Miras" kuşaklar boyunca aktarılan kültürel birikime modern bir bakış açısı sunuyor. Antik mitolojinin figürlerini temsil eden Hermes, Mars, Zeus ve Artemis de çağdaş bir heykel diliyle yeniden yorumlanıyor."

Seçkide mimari ve anlatısal omurgayı oluşturan eserler arasında ise "Anahtar", "Anka Kuşları", "Atlantis", "Beyaz Düşler", "Döngü", "Kırmızı Kule", "Mavi Kule" ve "Sator Karesi" öne çıkıyor.

Sergide ayrıca "Silent Witness", "Selene", "Helios", "Aile Dizimi", "Sana Doğru", "Zamansız", "De Dis In Terre", "Deuz", "Nazar" ve "King" isimli eserler görülebilecek.

Kaynak: AA / Asya Setinay Karagül
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

