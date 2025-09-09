Haberler

Karaköprü'de Motosiklet Traktörle Çarpıştı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü Mustafa Ateş (25) yaşamını yitirdi. Olay sonrası traktör sürücüsü A.A. gözaltına alındı.

Mustafa Ateş (25) idaresindeki plakasız motosiklet, kırsal Yaylacık Mahallesi yakınlarında, A.A. idaresindeki 63 LT 678 plakalı traktörle çarpıştı.

Yaralanan Ateş, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Traktör sürücüsü A.A. ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
500
