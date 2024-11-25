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Karakoçan'da Kar Yağışı Nedeniyle Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Karakoçan'da Kar Yağışı Nedeniyle Taşımalı Eğitime Ara Verildi
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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacak.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde kar yağışı nedeniyle bugün taşımalı eğitime ara verildi.

İlçe genelinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kaymakam Osman Oğuz Ekşi, yaptığı yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

Ekşi, şunları kaydetti:

"İlçemizde soğuk hava ve kar yağışına bağlı olarak oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı taşımalı eğitime 25 Kasım Pazartesi (1 gün) ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ile hamile personel de aynı gün idari izinli sayılacaktır."

Kaynak: AA / İdris Demir - Güncel
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