Karakeçili'de Evde Sağlık Hizmetleri İle Hasta Bakımı Destekleniyor

Karakeçili Toplum Sağlığı Merkezi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi, vatandaşların kendi yaşam ortamlarında kaliteli ve sürekli sağlık hizmeti alabilmeleri amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Hasan Bozbal, Kurtuluş Mahallesi'ndeki evinde ziyaret edilerek hastalık süreci, ilaç kullanımı, beslenme ve günlük yaşam aktiviteleri hakkında gerekli bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca bakım sürecinde dikkat edilmesi gereken konular hem hastaya hem de yakınlarına aktarıldı.

Karakeçili Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Feridun Karagöz, Karakeçili Toplum Sağlığı Merkezi olarak temel hedeflerinin, hasta ve yakınlarının yaşam kalitesini artırmak, tedaviye uyumu desteklemek ve sağlık hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak olduğunu belirtti.

Hastaların bağışıklık sistemini güçlendirmek ve sosyal hayatının devamı için gerekli enerjiyi besinlerden karşılamaları gerektiğini anlatan Karagöz, "Bu nedenle hastalarımıza ve aile bireylerine yönelik eğitimler verildi. Düzenli ve dengeli beslenme ile organik besinlerin önemli anlatıldı. Uzak durması gereken alışkanlıkları, paketli gıdaları ve kimyasal ürünlerin tüketimi hakkında bilgilendirme yapıldı." ifadesini kullandı.