Karakeçili'de 'Dijital Medya ve Sanal Kumar' Konferansı Düzenlendi

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde öğrencilere yönelik "Dijital Medya ve Sanal Kumar" konulu konferans verildi.

İlçe Müftülüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce Gençlik Merkezi'nde Karakeçili İmam Hatip Lisesi ve Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine konferans düzenlendi.

Programda konuşan İlçe Müftüsü Muhammed Key, dijital bağımlılık ve sanal kumarın son dönemde arttığına dikkati çekti.

Gençleri bu tür kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak gerektiğini vurgulayan Key, konunun hem dünyevi hem de uhrevi açıdan önemine değindi.

Programa, Yeşilay İlçe Temsilcisi İsa Yazıcı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.