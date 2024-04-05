Karakeçili Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik Göreve Başladı

Karakeçili Belediye Başkanlığına seçilen Hüseyin Özçelik, mazbatasını alarak göreve başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığını kazanan Özçelik, İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldı.

Özçelik, Karakeçili'de yetişmiş ve seçimlere katılmış başkan, muhtar ve il genel meclisi üyesi adaylarını cesaretlerinden dolayı kutladığını söyledi.

Seçimi kazananlara hayırlı olsun dileğinde bulunan Özçelik, birlik ve beraberlik içinde Karakeçili için hizmet edeceklerini belirtti.