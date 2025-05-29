Karaisalı'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinliği Düzenlendi

Karaisalı'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Karaisalı ilçesinde düzenlenen etkinlikte halk oyunları, müzik dinletisi ve çocuk gösterileri sunuldu. Etkinliğe Kaymakam ve yerel siyasi parti temsilcileri katıldı.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Karaisalı Halk Eğitim Merkezince düzenlenen etkinlikte halk oyunları ekibi sahne aldı.

Usta öğreticilerin hazırladığı ürünlerin sergilendiği etkinlikte, müzik dinletisi sunuldu, çocuklar çeşitli gösteriler yaptı.

Etkinliğe, Kaymakam Muhammed Ali Çelik, AK Parti Karaisalı İlçe Başkanı Osman Kurdak ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Başğen - Güncel
Harika Avcı hakkında şok iddialar! Ev sahibi sessizliği bozdu

Harika Avcı'nın zor günleri! Ev sahibinin anlattıkları hayli vahim
Ece Erken'den Esra Erol ve Fikret Orman'a sitem

Ece Erken'den seneler sonra gelen itiraf
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hız ve kemer kontrolü yapacak yeni radar sistemi geliyor! Anında ceza kesilecek

Sürücüler dikkat! Hız ve kemer kontrolünü yapacak, anında ceza kesecek
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Mayısın sonunda kış geri döndü! Şehir beyaza büründü

Mayısın sonunda kış geri döndü! Şehir beyaza büründü
İsviçre'de çöken buzul nedeniyle bir köy yok oldu

İsviçre'de buzul çöktü, köy yok oldu
Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı

Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
İsrail, Sana Uluslararası Havalimanı'na bomba yağdırdı

İsrail ülkenin başkentine bomba yağdırdı! Son uçağı da imha ettiler
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu
Yeniden Refah Partisi'nden 'Yeni Anayasa' çıkışı: Ancak bu şartla destek veririz

Yeni Anayasa çalışmasına tek şartla destek verecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.