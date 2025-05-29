Karaisalı'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinliği Düzenlendi
Adana'nın Karaisalı ilçesinde düzenlenen etkinlikte halk oyunları, müzik dinletisi ve çocuk gösterileri sunuldu. Etkinliğe Kaymakam ve yerel siyasi parti temsilcileri katıldı.
Adana'nın Karaisalı ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Karaisalı Halk Eğitim Merkezince düzenlenen etkinlikte halk oyunları ekibi sahne aldı.
Usta öğreticilerin hazırladığı ürünlerin sergilendiği etkinlikte, müzik dinletisi sunuldu, çocuklar çeşitli gösteriler yaptı.
Etkinliğe, Kaymakam Muhammed Ali Çelik, AK Parti Karaisalı İlçe Başkanı Osman Kurdak ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Başğen - Güncel