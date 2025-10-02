Haberler

Karaisalı Belediye Başkanı Şimşek, Devlet Bahçeli'yi Ziyaret Etti

Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi ve destekleri için teşekkür etti.

Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Şimşek, makamında ziyarette bulunduğu Bahçeli'ye ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bahçeli'ye desteklerinden dolayı teşekkür eden Şimşek, Karaisalı için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Şimşek, ziyarete ilişkin, "Hemşerilerimizin refahı, ilçemizin kalkınması ve kültürel değerlerimizin korunması için projelerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Sayın Genel Başkan'ımıza destekleri, ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

