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Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul Yüksekten Düşerek Yaralandı

Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul Yüksekten Düşerek Yaralandı
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Şanlıurfa'da Karahantepe Kazı Başkanı ve Taş Tepeler Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Necmi Karul, kazı alanındaki çevre düzenlemesini incelerken dengesini kaybedip yüksekten düştü. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Karul'un tedavisi devam ediyor.

ŞANLIURFA'da, Karahantepe Kazı Başkanı ve Taş Tepeler Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Necmi Karul, yüksekten düşerek yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Haliliye ilçesinde bulunan Karahantepe Kazı Alanı'nda meydana geldi. Bölgede yürütülen çevre düzenlemesi ve üst örtü yapımı işini incelemek üzere sabah saatlerinde kazı alanına giden Kazı Başkanı ve Taş Tepeler Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Necmi Karul, dengesini kaybederek yüksekten düştü. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Karul, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Karul'un hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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