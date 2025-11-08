Karahallı'da Kaçak Kazı Operasyonu: Üç Şüpheli Gözaltında

Uşak'ın Karahallı ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivaslı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda M.K. (51), A.Ç. (44) ve F.Ö. (45) suçüstü yakalandı.

Olay yerinde yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 6 obje, 3 dedektör, yer altı frekans tespit cihazı ve diğer kazı malzemeleri ele geçirildi.