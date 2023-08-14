Karagöl Yaylası'nda orman yangınlarına karşı önlem alındı
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Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, olası orman yangınlarına müdahale için Karagöl Yaylası'nda personel ve arazöz görevlendirildiğini bildirdi.
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, olası orman yangınlarına müdahale için Karagöl Yaylası'nda personel ve arazöz görevlendirildiğini bildirdi.
Kaplan, yazılı açıklamasında, hava sıcaklığı nedeniyle ormanlık alanlarda yangın riskinin arttığını belirtti.
Çamlarla çevrili Karagöl Yaylası'nda önlem aldıklarını kaydeden Kaplan, bölgede personel ve 1 arazözün hazır bekletildiğini ifade etti.
Kaplan, vatandaşların olası yangınlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel