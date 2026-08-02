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Karagöl Yaylası doğaseverleri ağırlıyor

Karagöl Yaylası doğaseverleri ağırlıyor
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Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki Karagöl Yaylası tabii güzellikleriyle doğaseverleri ağırlıyor.

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki Karagöl Yaylası tabii güzellikleriyle doğaseverleri ağırlıyor.

Yaklaşık 1200 metre rakımlı Karagöl Yaylası, serin havası ve doğal güzellikleriyle doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Bölgeye gelenler, kamp, piknik, balık tutma gibi etkinliklerle yaylada keyifli vakit geçiriyor.

Öte yandan, yaylada yöresel ürünlerin satıldığı tezgahlar da yer alıyor.

Zaman zaman çeşitli etkinliklerin de düzenlendiği yayla, özellikle hafta sonu kamp yapmak için tercih edilebiliyor.

Kaynak: AA
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