Sakarya'da Karagöl Yaylası'ndaki göletin yüzeyi buz tuttu

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde soğuk havanın etkisiyle Karagöl Yaylası'ndaki göletin yüzeyi buzla kaplandı.

İlçede kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle bazı gölet ve akarsular buz tuttu.

Yağışların ardından beyaza bürünen 1200 rakımlı Karagöl Yaylası'ndaki göletin yüzeyi buz tabakasıyla kaplandı.

Beyaz örtüyle kaplanan yayla ve gölette güzel görüntüler oluştu.