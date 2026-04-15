Karagöl Sahara Milli Parkı kar yağışıyla beyaza büründü

Şavşat'ın Karagöl Sahara Milli Parkı, nisan ayında yağan kar sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte parkın çevresinde kar kalınlığı 20 cm'ye kadar ulaştı. Ziyaretçilere eşsiz doğal güzellikler sunan milli park, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Artvin'in "sakin şehir" unvanlı Şavşat ilçesindeki Karagöl Sahara Milli Parkı, nisan ayında etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Son günlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle ilçenin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan milli park ile çevresindeki köy, mezra ve yaylalarda kar yağışı etkisini gösteriyor.

Karla kaplı bitki örtüsü ve kuş sesleri eşliğinde ziyaretçilerine doğal güzelliklerini sunan milli park, fotoğraf tutkunlarını da ağırlıyor.

Bölgede kar kalınlığı Karagöl'de 20, köylerde ise yer yer 40 santimetreye kadar ulaştı.

Beyaza bürünen Karagöl Sahara Milli Parkı ve Karagöl dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Yusuf Okur
