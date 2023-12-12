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Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi 7. Hamsi Festivali

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Of Belediyesi desteğiyle düzenlenen festivalde, öğrenciler arasında hamsi yeme yarışması yapıldı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesince 7. Hamsi Festivali gerçekleştirildi.

Of Belediyesinin desteğiyle düzenlenen festivale, Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Of Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Acar, Of Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Öztürk ve Şevki Saral, fakülte dekanları, meslek yüksekokulu müdürleri, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Demirer, şehrin kaynaşması için çok güzel bir organizasyon yapıldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Dekanı Acar ise desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Sarıalioğlu'na ve katılımcılara teşekkür etti.

Festival kapsamında öğrenciler arasında hamsi yeme yarışması yapıldı. Yarışmaya katılan öğrencilere Dekanı Prof. Dr. Acar çeşitli hediyeler takdim etti.

Kaynak: AA / Güncel

Karadeniz Teknik Üniversitesi Salim Salih Sarıalioğlu Hamdullah Çuvalcı Kültür Etkinlik Eğitim Güncel Haberler

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