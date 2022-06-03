Karadeniz Sahil Yolu'nda onarım çalışmaları sürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karadeniz Sahil Yolu'nda onarım çalışmaları sürüyor

AA - Ömer Ürer - Güncel
 - Güncelleme:
Karadeniz Sahil Yolu'nda onarım çalışmaları sürüyor

Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçakoca kesiminde, Melenağzı Köprüsü mevkisinde 10 Şubat'taki heyelana bağlı olarak meydana gelen göçüklerin onarımı devam ediyor.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçakoca kesiminde, Melenağzı Köprüsü mevkisinde 10 Şubat'taki heyelana bağlı olarak meydana gelen göçüklerin onarımı devam ediyor.

Düzce Valiliği İl Özel İdaresi ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince yağışların azalmasının ardından yürütülen çalışmalarda, yaklaşık 150 metrelik göçük alanında çatlaklar onarıldı, fore kazıklar da yola döşenmeye başlandı.

Çalışmaların güvenlik önlemi alınarak sürdürüldüğü yol, Paşalar mevkisi 6. kilometreden itibaren trafiğe kapalı bulunuyor.

Ağır tonajlı araçların her iki yönde geçişine izin verilmezken, diğer araçlar tali yolu kullanıyor.

AA / Ömer Ürer - Güncel

Karayolları Genel Müdürlüğü Karadeniz Sahil Yolu Düzce Valiliği Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title